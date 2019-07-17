ООС: Бойовики били з мінометів 120 та 82 мм, без втрат Суспільство | 17-07-2019, 09:42 0 64 Минулої доби бойовики 8 разів порушили режим припинення вогню.



Минулої доби бойовики 8 разів порушили режим припинення вогню. З них 3 рази – із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 120 та 82 мм. Втрат серед українських військових немає.



Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 17 липня.



В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник 6 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил.



В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" позиції наших захисників були обстріляні 2 рази.



Від початку поточної доби ворог три рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.



В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" ворог здійснив



"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню" - йдеться у звіті штабу.