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Порошенко не піде у ДБР до виборів
|Суспільство | 17-07-2019, 09:44
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|Колишній президент і кандидат у народні депутати Петро Порошенко не прийде на допит до Державного бюро розслідувань до 21 липня включно.
Про це його захист повідомив ДБР 16 липня, написав адвокат Ігор Головань у блозі на "Українській правді".
У листі до бюро наголошується, що Порошенко не отримував виклику на допит у якості свідка.
Але, в будь-якому разі, у зв’язку з парламентською кампанією до 21 липня він часто перебуває за межами Києва і "не має можливості прибути на допит, оскільки істотно зайнятий у діяльності, що пов’язана з виборами".
"Якщо слідчий вважає за необхідне викликати Петра Порошенка для проведення слідчих (процесуальних) дій, прошу призначити такі дії після 21.07.2019", – написав Головань до ДБР.
Раніше прес-служба партії "Європейська солідарність" повідомляла, що Порошенко буде в Києві з 22 липня.
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