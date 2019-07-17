Гривня знову послабилась Суспільство | 17-07-2019, 09:45 0 68 Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 12 копійок



Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 12 копійок, встановивши його на 17 липня на рівні 25,86 гривні.



Про це йдеться у даних регулятора.



Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,03 гривні (на 16 липня - 29,00 гривні).