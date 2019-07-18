Кожен висаджений сіянець потребує лісівничої уваги Суспільство | 17-07-2019, 13:48 0 64 Спеціалістами Львівського ОУЛМГ було вибірково оглянуто лісокультурні об’єкти на площі 359,0 га.



Після завершення лісогосподарськими підприємствами області весняних лісокультурних робіт та проведення технічного приймання лісових культур, лісових розсадників, шкіл і плантацій, закладених весною 2019 року, спеціалістами Львівського ОУЛМГ було вибірково оглянуто лісокультурні об’єкти на площі 359,0 га. Із 272,5 га вибірково оглянутих лісових культур 80% площ було оцінено «добре», 20% - «задовільно». За підсумками оглянутих 86,5 га площ природнього поновлення 58,0% площ було оцінено «добре», 42,0% - «задовільно».

Чимало клопотів лісівникам принесли цьогорічні травневі дощі, які спричинили підтоплення та перезволоження окремих ділянок лісових культур, тож восени лісівники проведуть їх доповнення. Крім цього спостерігається інтенсивний ріст трав’яної та чагарникової рослинності, що вимагає проведення своєчасних агротехнічних доглядів.

Було проведено нараду з головними лісничими усіх лісогосподарських підприємств. Дано окремі доручення щодо проведення доглядів за лісовими культурами та посилення контролю за якістю їх проведення.

Догляди за лісовими культурами проводяться на протязі усього вегетаційного періоду, починаючи від травня до жовтня місяця. Від своєчасного та якісного проведення догляду за лісовими культурами залежить видовий склад майбутнього лісу.







