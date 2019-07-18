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Завтра у Львові говоритимуть про життя після травми спинного мозку

Суспільство | 17-07-2019, 13:51Коментарів: 0 0 Переглядів: 75 75    
Завтра, 17 липня, у Центрі Митрополита Андрея Шептицького (вул. Стрийська, 29а, паркова аудиторія) відбудеться подія «Група активної реабілітації: життя після травми спинного мозку». Організатори розкажуть про результати проекту «тренери-наставники», а також про те, як допомагали людям, які отримали травму спинного мозку і пораненим військовим пройти етап медичної реабілітації без ускладнень. Усіх запрошують прийти і дізнатися більше про життя після травми спинного мозку.

«Ви подорожуєте, кохаєте, працюєте, навчаєтесь, спілкуєтесь з друзями, займаєтесь спортом, втілюєте ідеї і плануєте своє захоплююче майбутнє. Можете уявити що все це в один момент припинилось? Це може припинитись, коли людина потрапляє в аварію, невдало пірнає, падає з висоти, чи потрапляє під обстріл на війні. Що далі? Лікарня, біль, операція, довга реабілітація, депресія, розпач рідних, нерозуміння як жити далі. А потім — табір активної реабілітації для тих людей, які після травми спинного мозку будуть користуватись кріслом колісним. Тренування, навчання, нові знайомства, прогулянки містом, нові досягнення. Приходьте, аби дізнатися більше про життя після травми спинного мозку і підтримати нас в цій непростій справі», — повідомили організатори.

Зокрема, організатори розкажуть про результати проекту «тренери-наставники», який відбувся у Військово-медичному клінічному центрі Західного регіону, а також про те, як разом з Українською Асоціацією фізичної терапії та всією командою реабілітаційного відділення допомагали людям, які отримали травму спинного мозку і пораненим військовим пройти етап медичної реабілітації без ускладнень.

Початок події — о 18.00 год. Подію організовує Група Активної Реабілітації та Школа реабілітаційної медицини УКУ.

Табір активної реабілітації відбудеться з 7 до 14 серпня в УКУ.
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