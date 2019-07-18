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Підготовка до опалювального сезону: ЛКП «Залізничнетеплоенерго» проводить реконструкцію котельні на вул. Петлюри, 4а

Суспільство | 17-07-2019, 13:56Коментарів: 0 0 Переглядів: 80 80    
Теплопостачальні підприємства Львова готуються до опалювального сезону 2019−2020 р. Активні роботи тривають на об’єктах ЛКП «Залізничнетеплоенерго». Зокрема впродовж літньої ремонтної кампанії підприємство планує провести заміну теплових мереж, реконструкцію котельні на вул. Петлюри, 4а, та виконати ремонт основного і допоміжного обладнання в котельнях і ЦТП.

«Під час проведення гідравлічних випробування теплових мереж було виявлено 28 поривів на трубопроводах. З них 14 вже ліквідовано. Отож, впродовж літа будемо ліквідовувати виявлені пориви шляхом заміни окремих ділянок мереж.

Також одними з масштабних ремонтних робіт цього року буде реконструкція котельні на вул. С. Петлюри, 4а. Вже проведено тендер з реконструкції 1-ї черги котельні, визначено підрядника, який вже демонтував обмурівку та частину металевого каркаса котлів ДКВР- 10/13. Станом на зараз вже виконано ремонтних робіт вартістю більше 2 млн грн", — повідомили у ЛКП «Залізничнетеплоенерго».

Згідно з Планом робіт з підготовки ЛКП «Залізничнетеплоенерго» до опалювального сезону 2019−2020рр., включаючи заходи щодо зменшення енергоспоживання, виконано наступні роботи:

Замінено на попередньоізольовані труби 450 м.п. теплових мереж на суму 350 тис. грн. (зокрема за інвестиційні кошти замінено 144 м.п. теплових мереж на суму 161,1 тис. грн.).
Здійснено монтаж шафи керування електродвигуном насоса МН4 в котельні на вул. Патона, 2а на суму 161,3 тис. грн.
Здійснено ремонт шафи керування димотягом котла № 2 в котельні на вул. Шевченка, 362а на суму 102,2 тис. грн.
Здійснено ремонт шафи керування електричним двигуном насоса МН3 в котельні на вул. Сяйво, 17а на суму 125,9 тис. грн.
Проведено ремонт і монтаж пальників до котла ТВГ-8М № 1 в котельні на вул. Шевченка, 362а на суму 38,9 тис. грн.
Здійснено монтаж автоматики погодного регулювання котлів в котельні на вул. Грушевського, 47 (смт Рудно) на суму 22,0 тис. грн.
Виконано заміну димогарних труб в котлі Vitomax 2000 № 1 в котельні на вул. Патона, 2а на суму 7,8 тис. грн.
Встановлено:
моноблочну помпу NB-32−160.1/169 в ЦТП на вул. Петлюри, 37а на суму 47,2 тис. грн;
помпу IPL 50/155 в ЦТП на вул. Широка, 86а на суму 42,1 тис. грн.
Здійснено встановлення регулюючих клапанів VFS-3 DN 150 та VFS-2 DN 100 в котельні на вул. Ожинова, 5а на суму 116,8 тис. грн.
Проведено заміну екранних труб в котлі ТВГ-8М № 4 в котельні на вул. С. Петлюри, 4а на суму 17,1 тис. грн.
Здійснено обв’язку баку запасу води 60 м3 в котельні на вул. Кульпарківська, 95а на суму 13,0 тис. грн.
Встановлено водопідігрівач в боксі РБД на вул. Петлюри, 4а на суму 6,5 тис. грн.
Виконано ремонти насосного обладнання на суму 197 тис. грн.
Виконано ремонти побутових приміщень на суму 94 тис. грн.
Нагадаємо, в експлуатації ЛКП «Залізничнетеплоенерго» знаходиться 19 котелень, 33 ЦТП і 133,65 км теплових мереж. Підприємство подає опалення до 524 будинків і гарячу воду до 370 будинків.
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