У Львові судитимуть серійного злодія Суспільство | 17-07-2019, 13:59 0 77 у лютому цього року до суду скеровано обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно раніше судимого за вчинені злочини проти власності уродженця Республіки Молдова.



За процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №2, у лютому цього року до суду скеровано обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно раніше судимого за вчинені злочини проти власності уродженця Республіки Молдова.



36-річний іноземець підозрювався у вчиненні 61 епізоду злочину, передбаченого ч.2 ст.185 КК України – таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинене повторно.



Досудовим розслідуванням встановлено, що обвинувачений «працював» упродовж січня 2018 – січня 2019 року на території Шевченківського району м.Львова: у громадському транспорті, на ринках та магазинах.



Викрадав, переважно, мобільні телефони, планшети, гаманці, грошові кошти та інші особисті речі потерпілих.



Крім цього, зловмисник привласнював і номерні знаки з припаркованих на вулицях автомобілів. Накрадене продавав.



Загальна сума збитків становила майже 526 тис грн.



Відтак, вироком Шевченківського районного суду м.Львова 20.06.2019 обвинуваченого визнано винним та на підставі ч.4 ст.70 КК України, засуджено до остаточного покарання у вигляді 3 років 5 місяців позбавлення волі.



Цивільні позови потерпілих на суму майже 20 тис грн судом задоволено повністю.



