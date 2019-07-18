Закарпатські митники вилучили 102 літри «світлого» Суспільство | 17-07-2019, 14:02 0 94 Під час митного контролю працівники митниці виявили 107 літрів пива світлого торгівельної марки «Gambrinus» у бляшаних банках місткістю 0,5 літрів кожна.



Сьогодні, 17 липня 2019 року, в зону митного контролю митного посту «Ужгород» Закарпатської митниці ДФС заїхав мікроавтобус «Mercedes Sprinter», під керуванням громадянина України. Співвітчизник слідував у приватних справах з Чехії в Україну.

Формою проходження митного контролю громадянин обрав «зелений коридор». Відтак своїми діями українець заявив, що переміщувані ним товари не підлягають письмовому декларуванню та не підпадають під встановлені законодавством заборони або обмеження щодо ввезення на митну територію України.

Під час митного контролю працівники митниці виявили 107 літрів пива світлого торгівельної марки «Gambrinus» у бляшаних банках місткістю 0,5 літрів кожна. Пиво знаходилось в багажному відсіку автомобіля.

Виявлені товари відносяться до першої – двадцять четвертої групи УКТ ЗЕД. Українське митне законодавство забороняє ввозити громадянам для вільного обігу товари, що класифікуються в цих групах в будь-яких обсягах. Громадяни, які досягли 18-річного віку, можуть ввозити алкогольні напої на митну територію України в ручній поклажі або супроводжуваному багажі без сплати митних платежів та без письмового декларування на одну особу 5 літрів пива.

Таким чином, громадянин України не заявив за встановленою формою в митній декларації точні відомості про переміщувані ним через митний кордон України товари, які в даній кількості підлягають обов’язковому письмовому декларуванню та обмежені для переміщення через митний кордон України. Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого статтею 472 Митного кодексу України.

Наразі складено протокол про порушення митних правил, 5 літрів пива пропущено через митний кордон України, 102 літри вилучено до остаточного рішення суду.



