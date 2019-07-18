За перше півріччя 2019 року на Львівщині майже в 1,7 раза зросли надходження з податку на прибуток підприємств порівнюючи з минулим роком Суспільство | 17-07-2019, 14:03 0 96 У червні 2019 року підприємства Львівщини сплатили до державного бюджету 20,2 млн. грн. податку на прибуток підприємств.



В управлінні податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДФС у Львівській області повідомили, що у червні 2019 року підприємства Львівщини сплатили до державного бюджету 20,2 млн. грн. податку на прибуток підприємств, що на 2,4 млн. грн., або на 14,1 відс. більше порівнюючи з червнем 2018 року (17,7 млн. гривень).

За січень-червень 2019 року до державного бюджету надійшло 1275,6 млн. грн. податку на прибуток підприємств, що на 506,1 млн. грн., або на 65,8 відс. більше порівнюючи з тим самим періодом 2018 року (769,5 млн. гривень).

Збільшення надходжень податку на прибуток підприємств відбулось за рахунок поліпшення фінансових результатів окремих підприємств та збільшення обсягу експортних операцій.

Бюджетоформуюючими платниками з податку на прибуток є наступні підприємства: ТОВ ,,Львівенергозбут”, ПрАТ ,,Галнафтохім”, ТОВ ,,Еко-Оптіма”, ТзОВ ,,Регно Італія УА”, ТзОВ ,,Тропік”, СП ,,Львів-Трейдінг”, ТзОВ ,,Інститут інформаційних технологій”, ПРАТ ,,Завод ,,Омега”, ТОВ ,,Перша логістична компанія”, Корпорація ,,Галичартбуд”, ТОВ ,,КПП Центр”, ТзОВ ,,Елекс”, ТзОВ ,,РСП ,,Шувар”, ТОВ ,,Екран”, ТзОВ ,,Д-Мікс Україна”.

