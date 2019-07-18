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Про зміни назви кодів класифікації доходів бюджету
|Суспільство | 17-07-2019, 18:00
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|Наказом Державної казначейської служби України від 05.07.2019 №197 затверджено зміни до Довідника відповідності символу звітності коду класифікації доходів бюджету.
Головне управління ДФС у Закарпатській області повідомляє, що Наказом Державної казначейської служби України від 05.07.2019 №197 затверджено зміни до Довідника відповідності символу звітності коду класифікації доходів бюджету.
22010500 «Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового та зернового дистиляту, біоетанолу, алкогольних напоїв та тютюнових виробів».
22010600 «Плата за ліцензії на право експорту, імпорту та оптової торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим та зерновим дистилятом, біоетанолом».
Одночасно звертаємо увагу, що реквізити рахунків з вищезазначених платежів не змінились.
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