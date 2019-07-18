Про зміни назви кодів класифікації доходів бюджету Суспільство | 17-07-2019, 18:00 0 93 Наказом Державної казначейської служби України від 05.07.2019 №197 затверджено зміни до Довідника відповідності символу звітності коду класифікації доходів бюджету.



Головне управління ДФС у Закарпатській області повідомляє, що Наказом Державної казначейської служби України від 05.07.2019 №197 затверджено зміни до Довідника відповідності символу звітності коду класифікації доходів бюджету.

22010500 «Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового та зернового дистиляту, біоетанолу, алкогольних напоїв та тютюнових виробів».

22010600 «Плата за ліцензії на право експорту, імпорту та оптової торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим та зерновим дистилятом, біоетанолом».

Одночасно звертаємо увагу, що реквізити рахунків з вищезазначених платежів не змінились.