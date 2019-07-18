За кошти громадського бюджету у Винниках облаштували сучасний ігровий майданчик Суспільство | 17-07-2019, 18:08 0 93

У Львові реалізували ще один проект громадського бюджету 2019 року. На вулиці Винна Гора (м. Винники) облаштовано сучасний дитячий ігровий майданчик.

Проект у вересні 2018 року зареєстрував Андрій Вівчар. Бюджет проекту — 498 337 грн. За ці кошти територію майданчику замощено резиновим покриття, встановлено ігровий комплекс «Тустань-3» і декоративну огорожу.



«Вулиця Винна Гора — цілий мікрорайон, де проживають переважно молоді сім'ї з дітьми. Завдяки встановленню дитячого ігрового комплексу, діти та дорослі отримують можливість проводити активно та безпечно свій відпочинок. Подвір'я, що раніше знаходилося в занедбаному стані, перетворилось на осередок для всебічного розвитку малечі», — зазначає автор.



Нагадаємо, на цій вулиці у м. Винники Львів має намір облаштувати амбулаторію сімейної медицини. Для цього Львівська міська рада планує викупити приміщення першого поверху у житловому будинку на вул. Винна Гора, 30. Загалом там мешкає понад 7 тисяч осіб. Планують, що в амбулаторії працюватиме 4−5 сімейних лікарів, які будуть надавати допомогу мешканцям цього житлового масиву.