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Податок на авто. За які машини і скільки доведеться сплачувати податок закарпатцям?
|Суспільство | 17-07-2019, 18:09
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|Транспортний податок в Україні сплачують власники автомобілів, з року випуску яких минуло не більше 5 років.
Транспортний податок в Україні сплачують власники автомобілів, з року випуску яких минуло не більше 5 років.
Також є обмеження у вартості – податок доведеться сплатити у випадку, якщо середньоринкова ціна машини – понад 375 мінімальних заробітних плат. Цьогоріч ця сума становить 1 мільйон 564 тисячі 875 гривень. Про необхідність сплати такого податку можна дізнатися на сайті Мінекономрозвитку.
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