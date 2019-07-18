Податок на авто. За які машини і скільки доведеться сплачувати податок закарпатцям? Суспільство | 17-07-2019, 18:09 0 95 Транспортний податок в Україні сплачують власники автомобілів, з року випуску яких минуло не більше 5 років.





Транспортний податок в Україні сплачують власники автомобілів, з року випуску яких минуло не більше 5 років.

Також є обмеження у вартості – податок доведеться сплатити у випадку, якщо середньоринкова ціна машини – понад 375 мінімальних заробітних плат. Цьогоріч ця сума становить 1 мільйон 564 тисячі 875 гривень. Про необхідність сплати такого податку можна дізнатися на сайті Мінекономрозвитку.

