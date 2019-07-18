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На кордоні з Угорщиною прикордонники виявили тютюнову контрабанду
|Суспільство | 17-07-2019, 18:17
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|Сьогодні в пункті пропуску «Лужанка», прикордонники Мукачівського загону спільно з митниками запобігли спробі незаконного переміщення через кордон тютюнових виробів.
Увагу правоохоронців привернув наш співвітчизник, який прибув у пункт пропуску мікроавтобусом марки «Фольксваген Т5 ». 56-річний водій автівки, намагався перетнути кордон смугою руху «зелений коридор». Під час проведення контролю першої лінії, виходячи з аналізу та оцінки ризиків, прикордонники ініціювали проведення поглибленого огляду транспортного засобу. Вищевказане авто було виведено із загального потоку для проведення заходів контролю другої лінії.
У ході перевірки у подвійному днищі іномарки, оглядова група виявила тютюнові вироби різних марок у кількості 640 пачок.
На правопорушника було встановленим порядком складено протокол про адміністративне правопорушення, а сам чоловік позбувся не тільки контрабандних цигарок, а й автомобіля. Сума оцінки вилучених предметів наразі встановлюється.
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