У львівському госпіталі відбулася зустріч фронтових друзів Суспільство | 17-07-2019, 18:25 0 197 17 липня, у Військово-медичному клінічному центрі Західного регіону відбулася мистецька акція «Фронтові Друзі».

В межах культурного заходу пацієнтам та колективу Центру було представлено серію фронтових світлин під однойменною назвою та унікальні професійні навички чотирилапих вихованців Джоя та Бастера під опікою кінологів Львівського прикордонного загону.

Анонсуючи подію начальник Центру полковник медичної служби Іван Гайда наголосив на тому, що війна – ще не привід позбуватися таких чеснот, як дружелюбність, милосердя, поступливість, наполегливість, відповідальність тощо.

Я дивився на ці фотографії й зловив себе на думці, що не помітив на них озлоблених, жорстоких облич. Навпаки, усі наші бійці усміхнені, життєрадісні, без агресії. Це свідчить про миролюбність українців і, водночас, дає зрозуміти, що відсіч ворогу не забариться.

Натомість автор фотовиставки військовий капелан 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ Збройних Сил України, священик Княжого Храму Св.Миколая о.Андрій Дуда.

Ось такі дивні речі – фронтові фотографії. В них міститься згусток людської історії. Коли їх споглядаєш, то важливим є зрозуміти цих людей: про що вони до нас промовляють і не обмежувати сприйняття лише емоцією, які отримуєш від споглядання.

Собаки і кішки, виснажені та знедолені часто-густо потрапляли до наших підрозділів, де їх радо приймали, рятували від головної смерті, поневірянь. Натомість чотирилапі друзі ставали вірними попутниками, вагомою психологічною підтримкою нашим бійцям в бойових умовах, а деколи – реальною бойовою одиницею підрозділу. В умовах війни дружба між людьми та тваринами найбільш чуттєва та віддана, – наголосив о.Андрій Дуда.

Владислав Гридасов, військовослужбовець 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ Збройних Сил України.

Було приємно почути від отця Андрія, що світлина зі мною буде представлена на широкий загал. Її було зроблено під час нашої крайньої ротації на Маріупольському напрямку. Фотограф зафіксував мене з котеням на ім’я Жан на початку ротації, йому тоді було близько місяця. Чотирилапі побратими добряче захищають нас в окопах гризунів та плазунів. Без них було дуже сутужно. Він зараз проживає тут – у Львові - в одного з побратимів.

Наталія Петрук, військовослужбовець 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ Збройних Сил України.

Насправді район ведення бойових дій просякнутий агресією. А тваринки: песики, котики, папужки, дозволяють залишатися нам в гармонії з природою, залишатися людьми з великої літери «Л». У мене також є підшефний – це папужка. Він родом зі Старобєльська і зараз проживає у нас вдома.

Мистецька акція «Фронтові Друзі» завершилася виступом інспекторів-кінологів Львівського прикордонного загону. Вони розповіли глядачам про діяльність служби та продемонстрували глядачам навички чотирилапих вихованців Джоя та Бастера з пошуку небезпечних речовин та зброї.



