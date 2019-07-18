Закарпатські митники знайшли у двох мікроавтобусах подвійні днища з цигарками Суспільство | 17-07-2019, 18:32 0 138 У автомобілі «VW Т5» у спеціально виготовленому тайнику, а саме в подвійній підлозі салону автомобіля, митники виявили 640 пачок цигарок з акцизними марками України. У ході проведення митного огляду автомобіля «Mercedes-Benz Sprinter» у такому ж спеціально виготовленому тайнику виявлено 750 пачок цигарок також з акцизними марками України.



Сьогодні, І7 липня 2019 року, в зону митного контролю митного посту «Лужанка» Закарпатської митниці ДФС в напрямку «виїзд з України» прибули транспортні засоби «VW Т5» та «Mercedes-Benz Sprinter» під керуванням громадян України.

Для проходження митного контролю обидва водії обрали смугу руху «зелений коридор», чим засвідчили, що переміщують предмети, які не підлягають письмовому декларуванню та на переміщення яких через митний кордон України не встановлено заборон чи обмежень.

За результатом аналізу та оцінки ризиків, транспортні засоби працівники митниці вивели із загального потоку для проведення повного митного огляду.

Відтак у автомобілі «VW Т5» у спеціально виготовленому тайнику, а саме в подвійній підлозі салону автомобіля, митники виявили 640 пачок цигарок з акцизними марками України. У ході проведення митного огляду автомобіля «Mercedes-Benz Sprinter» у такому ж спеціально виготовленому тайнику виявлено 750 пачок цигарок також з акцизними марками України.

Орієнтовна вартість транспортних засобів понад 600 тис. грн.

Наразі складаються протоколи про порушення митних правил. Попередня кваліфікація – порушення митних правил, передбачене частиною 1 статті 483 Митного кодексу України. Транспортні засоби та цигарки вилучені до остаточного рішення суду.

