Волкер: Продовження арешту морякам — це спроба тиску на Зеленського перед виборами Суспільство | 18-07-2019, 07:04 0 53 Продовження арешту моряків, а також рішення про спрощення процедури видачі російських паспортів мешканцям Донецької та Луганської областей — це спроба Кремля тиснути на Володимира Зеленського перед парламентськими виборами.



Про це заявив Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер в інтерв’ю Голосу Америки.



"Затримання моряків було незаконним з самого початку, і вони мали бути звільнені одразу. Їх атакували в міжнародних водах і незаконно захопили. Їх треба повернути до сімей якомога швидше. Я переконаний, що президент Путін і Росія використовують моряків і питання з російськими паспортами для того, щоб створити тиск на Зеленського і нашкодити його передвиборчим перспективам, - сказав він.



"Але я не думаю, що це спрацює. Українці мають свою думку щодо свого вибору. Вони також розуміють, що такий тиск Росії не зможе перемогти Україну", — додав Волкер.