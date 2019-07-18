Адвокат: Вирок полоненим морякам можна очікувати восени Суспільство | 18-07-2019, 07:05 0 61 Справу українських полонених моряків можуть направити до суду в серпні, а вирок їм можна очікувати уже восени. Вже після цього їх ймовірно звільнять.

Про це заявив адвокат Ілля Новіков, який захищає командира катера "Бердянськ" Романа Мокряка, повідомляє Громадське.



"Серпень — справа в суді, вересень — початок процесу, жовтень, листопад — вирок. Це, звісно, моя прикидка, все може затягнутися, але поки оцінюю терміни так", — сказав він.



Адвокат зазначив, що не розраховує на обмін моряків на головреда "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського, якого звинувачують в Україні у держзраді, але наголосив, що побічно ці процеси можуть впливати одне на одного, оскільки йдуть паралельно в часі.



На думку Новікова, основний сценарій звільнення моряків — після вироку.



"Росія розуміє, що це проблема і її треба вирішувати якнайшвидше. Після Трибуналу вони різко пришвидшили слідство і закінчили його менш ніж за 2 місяці. Так чи інакше моряків скоро віддадуть, але можливо не так швидко, як ми хочемо", — сказав адвокат.