США виключили Туреччину з програми F-35 Суспільство | 18-07-2019, 07:06 0 58 Рішення Туреччини про покупку російських систем ППО С-400 унеможливлює її подальшу участь в F-35.



Про це йдеться в заяві опублікованій на сайті Білого дому.



Там пояснили, що F-35 не можуть співіснувати з російською платформою збору розвідданих, яка буде використовуватися для вивчення їх передових можливостей.



"Туреччина більше 65 років є давнім і надійним партнером і союзником по НАТО, але придбання С-400 підриває зобов'язання, яке всі союзники по НАТО взяли на себе один перед одним, відмовитися від російських систем. Це буде мати згубні наслідки для взаємодії Туреччини з Альянсом", - йдеться в заяві.



При цьому в Білому домі додали, що Сполучені Штати як і раніше високо цінують стратегічні відносини з Туреччиною і будуть продовжувати активно співпрацювати з нею, з огляду на обмеження, пов'язані з наявністю системи С-400 в Туреччині.