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Зеленський про Куницького: Якщо не віддав другий паспорт, не може бути депутатом

Суспільство | 18-07-2019, 07:07Коментарів: 0 0 Переглядів: 125 125    
Президент України Володимир Зеленський визнав, що кандидат в депутати від "Слуги народу" Олександр Куницький не має права брати участь у виборах, якщо має громадянство іншої держави.

Про це він заявив під час візиту до Харкова на відео, яке опублікувало місцеве видання "Depo.Харків".

Зеленський заявив, що йому сказали, що Куницький позбувся громадянства іншої держави.
"Мені сказали, що він звернувся з приводу того, щоби здати паспорт. За законом він не може бути депутатом, якщо у нього є подвійне громадянство. Ось і все. Якщо у нього є другий паспорт, якщо він його не віддав — не може бути депутатом", — сказав Зеленський.
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