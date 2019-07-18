Поліція "викрила" киянина, який роздавав газету з карикатурою на Зеленського Суспільство | 18-07-2019, 07:14 0 59 Столичні поліцейські склали адмінпротокол на киянина, який поширював газету із карикатурним зображенням президента Володимира Зеленського.



Про це повідомила прес-служба поліції Києва.



"У столиці поліцейські викрили пенсіонера у розповсюдженні газет із політичною антирекламою", - йдеться у повідомленні.

У поліції розказали, що вони отримали повідомлення про те, що на вулиці Спаська невідомий роздає газети з образами на адресу кандидатів у народні депутати.



"На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група Подільського управління поліції. Поліцейські поспілкувалися з чоловіком, на якого вказали свідки", - йдеться в повідомленні поліції.



З’ясувалось, що газету роздавав чоловік 1952 року народження. У поліції вирішили, що дії пенсіонера порушують норми ч. 10. ст. 74 закону про вибори народних депутатів (обмеження щодо ведення передвиборчої агітації).



На киянина склали протокол про адміністративне правопорушення за ст. 212-10 КУпАП. Чоловіку загрожує накладення штрафу від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.



Правоохоронці опублікували фото карикатури, яку поширював пенсіонер. Виявилось, що це була робота відомого карикатуриста Богдана Процишина. На ній Зеленський сидить в пеклі у казані і говорить по телефону: "Баканов? Я нащет этого черта...".

Так художник обіграв ситуацію, що нещодавно відбулась у Борисполі, коли Зеленський вигнав із зустрічі місцевого секретаря міськради Ярослава Годунка, дізнавшись про його судимість.



"Зараз подзвоню Баканову (керівнику СБУ) з приводу цього чорта", - сказав Зеленський російською, коли зустріч завершилась.

