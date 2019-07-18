Палата представників Конгресу США заблокувала імпічмент Трампу Суспільство | 18-07-2019, 07:15 0 52 Палата представників Конгресу США заблокувала розгляд резолюції про імпічмент президенту США Дональду Трампу.



Про це повідомляє USA TODAY.



Палата представників проголосувала проти рішення, що мало на меті імпічмент президента Дональда Трампа. Це було перше голосування щодо такого рішення після того, як представники Демократичної партії взяли більшість.



Підтримати резолюцію відмовились 332 конгресмени. "За" проголосували 95 представників Демократичної партії, втім, продемонструвавши зростання підтримки такого рішення.