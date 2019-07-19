|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Війна на сході: 15 обстрілів за добу, втрат немає
|Суспільство | 18-07-2019, 09:30
| 0 110
|
|Минулої доби збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню.
З них 1 раз із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 82 мм.
Про це повідомляє прес-центр ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 14 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
- поблизу Миколаївки – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета;
- тричі біля Широкиного – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- неподалік Мар’їнки – зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета;
- околиці Водяного – зі станкового протитанкового гранатомета;
- два рази в районі населеного пункту Павлопіль – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;
- двічі поблизу Богданівки – з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- біля Талаківки – зі станкового протитанкового гранатомета;
- неподалік Красногорівки – з великокаліберного кулемета;
- два рази в районі населеного пункту Піски – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні на околиці Катеринівки з міномета калібру 82 мм, автоматичного гранатомета та великокаліберного кулемета.
В результаті ворожих обстрілів втрат з української сторони не зафіксовано. Як зазначається, на кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.
За даними розвідки 17 липня чотирьох окупантів поранено.
Від початку поточної доби, 18 липня, обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|У Брюховичах урочисто відкрили спортивний майданчик...
|18-07-2019, 18:28
| >>>
|Офіційно стосовно слідчих процесуальних дій, що проводяться в зоні діяльності Закарпатської митниці ДФС...
|18-07-2019, 18:27
| >>>
|Представники з 6 міст України переймають досвід роботи львівських інспекторів з паркування...
|18-07-2019, 18:22
| >>>
|Громадянам, які отримали доходи від надання послуг спецтехнікою, слід їх задекларувати...
|18-07-2019, 18:18
| >>>
|ДВОМ СПРОБАМ ПЕРЕМІЩЕННЯ ТЮТЮНОВОЇ КОНТРАБАНДИ НА "ЗЕЛЕНОМУ КОРДОНІ" ЗАПОБІГЛИ ПРИКОРДОННИКИ НА ЗАКАРПАТТІ...
|18-07-2019, 18:11
| >>>
|Щомісяця в 2019 році на Львівщині платники податків в середньому сплачують 384,7 млн. грн. податку на додану вартість...
|18-07-2019, 18:09
| >>>
|У Львові оштрафували працівника ДСНС за незадекларований автомобіль...
|18-07-2019, 14:35
| >>>
|