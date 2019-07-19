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Берлін чекає від Москви "конструктиву" зі звільненням українських моряків
|Суспільство | 18-07-2019, 09:32
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|Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас планує порушити на переговорах із російським колегою Сергієм Лавровим питання про звільнення 24 українських моряків і співробітників спецслужб, затриманих у районі Керченської протоки восени 2018 року.
"Я буду говорити з Сергієм Лавровим про те, що ми чекаємо з російської сторони конструктивного вкладу. Це передбачає, окрім іншого, звільнення українських моряків", – сказав він в інтерв'ю агентству "Интерфакс".
Як очікується, Маас і Лавров проведуть переговори в Німеччині у четвер: дипломати зустрінуться "на полях" форуму громадянських суспільств двох країн "Петербурзький діалог". Зустріч пройде у місті Кенігсвінтер неподалік від Бонна.
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