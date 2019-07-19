Гривня застигла на місці Суспільство | 18-07-2019, 09:33 0 118 Національний банк залишив незмінним офіційний курс гривні на 18 липня



Національний банк залишив незмінним офіційний курс гривні на 18 липня - 25,86 гривні за долар.



Про це йдеться у даних регулятора.



Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,00 гривні (на 17 липня - 29,03 гривні).