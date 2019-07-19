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Гривня застигла на місці
|Суспільство | 18-07-2019, 09:33
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|Національний банк залишив незмінним офіційний курс гривні на 18 липня
Національний банк залишив незмінним офіційний курс гривні на 18 липня - 25,86 гривні за долар.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,00 гривні (на 17 липня - 29,03 гривні).
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