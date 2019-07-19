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Прикордонники надали допомогу постраждалій у ДТП особі
|Суспільство | 18-07-2019, 14:32
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|Непритомного водія з перевернутого автомобіля дістали військовослужбовці Львівського загону.
Прикордонники Львівського загону відділу інспекторів «Угнів» під час несення служби, на околиці н. п. Карів Сокальського району Львівської області на узбіччі виявили автомобіль «Опель» у перевернутому стані.
Водій автівки знаходився в транспортному засобі без свідомості. Охоронці кордону не розгубилися та дістали водія з пошкодженого автомобіля. Надали першу медичну допомогу, привели чоловіка до свідомості та викликали карету швидкої допомоги.
Про інцидент повідомлено працівників Національної поліції.
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