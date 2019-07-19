Прикордонники надали допомогу постраждалій у ДТП особі Суспільство | 18-07-2019, 14:32 0 95 Непритомного водія з перевернутого автомобіля дістали військовослужбовці Львівського загону.





Прикордонники Львівського загону відділу інспекторів «Угнів» під час несення служби, на околиці н. п. Карів Сокальського району Львівської області на узбіччі виявили автомобіль «Опель» у перевернутому стані.

Водій автівки знаходився в транспортному засобі без свідомості. Охоронці кордону не розгубилися та дістали водія з пошкодженого автомобіля. Надали першу медичну допомогу, привели чоловіка до свідомості та викликали карету швидкої допомоги.

Про інцидент повідомлено працівників Національної поліції.



