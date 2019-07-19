Про ЦСО, які мають здійснювати технічне обслуговування та ремонт РРО Суспільство | 18-07-2019, 14:34 0 94 Відповідно до статті 1 Закону ЦСО - це суб’єкт господарювання, який за договором з постачальником надає послуги щодо введення в експлуатацію, технічного обслуговування, гарантійного, післягарантійного ремонту РРО.



Відповідно до пунктів 1, 14 статті 3 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (далі - Закон) суб’єкти господарювання зобов'язані:

- проводити розрахункові операції на повну суму покупки (надання послуги) через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи РРО:

- вводити в експлуатацію, проводити технічне обслуговування, ремонтувати РРО через центри сервісного обслуговування (далі - ЦСО) згідно з Порядком технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2004 року № 601 (далі - Порядок 601).

Відповідно до статті 1 Закону ЦСО - це суб’єкт господарювання, який за договором з постачальником надає послуги щодо введення в експлуатацію, технічного обслуговування, гарантійного, післягарантійного ремонту РРО. ЦСО, які уклали такі договори, включаються до реєстру центрів сервісного обслуговування (далі - Реєстр), який веде ДФС згідно з Порядком ведення реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій, затвердженим наказом Мінфіну від 13.02.2019 № 64 (далі - Порядок 64). Включення ЦСО до Реєстру здійснюється на підставі заяви, що складається та подається разом із електронною копією договору виробником (постачальником) до ДФС електронними засобами зв’язку в електронній формі. Реєстр почав функціонувати з 19.04.2019 (дати набрання чинності Порядком 64). Після цієї дати протягом двох місяців здійснювалось первинне наповнення Реєстру інформацією про ЦСО на підставі заяв виробників (постачальників). Дані Реєстру оприлюднюються в Електронному кабінеті в розділі «Реєстри» (cabinet.sfs.gov.ua/registers).

ЦСО зобов’язані проводити свою діяльність відповідно до Порядку 601. ЦСО несе встановлену законодавством відповідальність за відповідність РРО, який перебуває на технічному обслуговуванні в такому ЦСО, програмній та конструкторсько-технологічній документації виробника. ЦСО здійснює введення РРО в експлуатацію (з опломбуванням), їх технічне обслуговування та ремонт виключно на підставі укладених з користувачами відповідних договорів. Виконання зазначених робіт іншими особами або ЦСО без укладення з користувачами відповідних договорів забороняється.

Користувачі мають право самостійно обирати ЦСО з числа ЦСО, які мають право на технічне обслуговування та ремонт відповідних моделей (модифікацій). У разі переходу на технічне обслуговування до іншого ЦСО користувач зобов'язаний переопломбувати РРО. Застосування РРО, опломбованого засобами контролю ЦСО, з яким користувач не уклав договір про технічне обслуговування та ремонт такого РРО, вважається порушенням встановленого порядку опломбування. У разі застосування при здійсненні розрахункових операцій незареєстрованого, неопломбованого або опломбованого з порушенням встановленого порядку РРО, до суб’єктів господарювання застосовуються фінансові санкції згідно із статтями 17,18 Закону.

