|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Про ЦСО, які мають здійснювати технічне обслуговування та ремонт РРО
|Суспільство | 18-07-2019, 14:34
| 0 94
|
|Відповідно до статті 1 Закону ЦСО - це суб’єкт господарювання, який за договором з постачальником надає послуги щодо введення в експлуатацію, технічного обслуговування, гарантійного, післягарантійного ремонту РРО.
Відповідно до пунктів 1, 14 статті 3 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (далі - Закон) суб’єкти господарювання зобов'язані:
- проводити розрахункові операції на повну суму покупки (надання послуги) через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи РРО:
- вводити в експлуатацію, проводити технічне обслуговування, ремонтувати РРО через центри сервісного обслуговування (далі - ЦСО) згідно з Порядком технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2004 року № 601 (далі - Порядок 601).
Відповідно до статті 1 Закону ЦСО - це суб’єкт господарювання, який за договором з постачальником надає послуги щодо введення в експлуатацію, технічного обслуговування, гарантійного, післягарантійного ремонту РРО. ЦСО, які уклали такі договори, включаються до реєстру центрів сервісного обслуговування (далі - Реєстр), який веде ДФС згідно з Порядком ведення реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій, затвердженим наказом Мінфіну від 13.02.2019 № 64 (далі - Порядок 64). Включення ЦСО до Реєстру здійснюється на підставі заяви, що складається та подається разом із електронною копією договору виробником (постачальником) до ДФС електронними засобами зв’язку в електронній формі. Реєстр почав функціонувати з 19.04.2019 (дати набрання чинності Порядком 64). Після цієї дати протягом двох місяців здійснювалось первинне наповнення Реєстру інформацією про ЦСО на підставі заяв виробників (постачальників). Дані Реєстру оприлюднюються в Електронному кабінеті в розділі «Реєстри» (cabinet.sfs.gov.ua/registers).
ЦСО зобов’язані проводити свою діяльність відповідно до Порядку 601. ЦСО несе встановлену законодавством відповідальність за відповідність РРО, який перебуває на технічному обслуговуванні в такому ЦСО, програмній та конструкторсько-технологічній документації виробника. ЦСО здійснює введення РРО в експлуатацію (з опломбуванням), їх технічне обслуговування та ремонт виключно на підставі укладених з користувачами відповідних договорів. Виконання зазначених робіт іншими особами або ЦСО без укладення з користувачами відповідних договорів забороняється.
Користувачі мають право самостійно обирати ЦСО з числа ЦСО, які мають право на технічне обслуговування та ремонт відповідних моделей (модифікацій). У разі переходу на технічне обслуговування до іншого ЦСО користувач зобов'язаний переопломбувати РРО. Застосування РРО, опломбованого засобами контролю ЦСО, з яким користувач не уклав договір про технічне обслуговування та ремонт такого РРО, вважається порушенням встановленого порядку опломбування. У разі застосування при здійсненні розрахункових операцій незареєстрованого, неопломбованого або опломбованого з порушенням встановленого порядку РРО, до суб’єктів господарювання застосовуються фінансові санкції згідно із статтями 17,18 Закону.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|У Брюховичах урочисто відкрили спортивний майданчик...
|18-07-2019, 18:28
| >>>
|Офіційно стосовно слідчих процесуальних дій, що проводяться в зоні діяльності Закарпатської митниці ДФС...
|18-07-2019, 18:27
| >>>
|Представники з 6 міст України переймають досвід роботи львівських інспекторів з паркування...
|18-07-2019, 18:22
| >>>
|Громадянам, які отримали доходи від надання послуг спецтехнікою, слід їх задекларувати...
|18-07-2019, 18:18
| >>>
|ДВОМ СПРОБАМ ПЕРЕМІЩЕННЯ ТЮТЮНОВОЇ КОНТРАБАНДИ НА "ЗЕЛЕНОМУ КОРДОНІ" ЗАПОБІГЛИ ПРИКОРДОННИКИ НА ЗАКАРПАТТІ...
|18-07-2019, 18:11
| >>>
|Щомісяця в 2019 році на Львівщині платники податків в середньому сплачують 384,7 млн. грн. податку на додану вартість...
|18-07-2019, 18:09
| >>>
|У Львові оштрафували працівника ДСНС за незадекларований автомобіль...
|18-07-2019, 14:35
| >>>
|