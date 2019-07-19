У Львові оштрафували працівника ДСНС за незадекларований автомобіль Суспільство | 18-07-2019, 14:35 0 86 Органами прокуратури області забезпечена участь прокурора у розгляді судом адміністративного протоколу, складеного та скерованого до суду УЗЕ у Львівській області, стосовно начальника одного із підрозділів ГУ ДСНС України у Львівській області.



Так, начальник чергової зміни оперативно-координаційного центру вказаного відомства, будучи суб’єктом декларування, не повідомив Національне агентство з питань запобігання корупції про суттєві зміни у майновому стані – придбання автомобіля вартістю понад 142 тис грн.



Таким чином чоловік вчинив адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, передбачене частиною другою статті 172-6 КУпАП.



За результатом судового розгляду справи, постановою Галицького районного суду м.Львова, посадовця визнано винним та накладено стягнення у вигляді штрафу.



Рішення суду набрало законної сили.