Щомісяця в 2019 році на Львівщині платники податків в середньому сплачують 384,7 млн. грн. податку на додану вартість Суспільство | 18-07-2019, 18:09 0 71 В управлінні податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДФС у Львівській області повідомили, що середньомісячні нарахування за січень-червень 2019 року становлять 384,7 млн.грн.



В управлінні податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДФС у Львівській області повідомили, що середньомісячні нарахування за січень-червень 2019 року становлять 384,7 млн.грн., що на 60,3 млн.грн. (18,6%) більше порівнюючи з січнем-червнем 2018 року (324,4 млн. гривень).

Так, у червні 2019 року підприємства Львівщини сплатили 392,4 млн. грн. податку на додану вартість, що майже на 21,6 млн. грн., або 5,8 відс. більше порівнюючи з червнем 2019 року (370,8 млн. гривень.)

В деклараціях з ПДВ, поданих у червні 2019 року, платниками Львівської області задекларовано ПДВ до сплати в сумі 383,8 млн. грн., що на 18,2 млн. грн. (4,98 відс.) більше порівнюючи з червнем 2018 року (365,6 млн. гривень).

Податкове навантаження з ПДВ у деклараціях за травень 2019 року, поданих у червні ц. р., склало 1,82%, що на 0,05% більше порівнюючи з квітнем 2019 року (1,77%).

Збір податку на додану вартість у січні-червні 2019 року на Львівщині становив 2 293,5 млн. грн., що на 311,9 млн. грн., або на 15,7 відс. більше, ніж за той самий період минулого року.

