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ДВОМ СПРОБАМ ПЕРЕМІЩЕННЯ ТЮТЮНОВОЇ КОНТРАБАНДИ НА "ЗЕЛЕНОМУ КОРДОНІ" ЗАПОБІГЛИ ПРИКОРДОННИКИ НА ЗАКАРПАТТІ

Суспільство | 18-07-2019, 18:11Коментарів: 0 0 Переглядів: 70 70    
ДВОМ СПРОБАМ ПЕРЕМІЩЕННЯ ТЮТЮНОВОЇ КОНТРАБАНДИ НА "ЗЕЛЕНОМУ КОРДОНІ" ЗАПОБІГЛИ ПРИКОРДОННИКИ НА ЗАКАРПАТТІДві спроби незаконного переміщення поза пунктами пропуску тютюнових виробів попередили учора ввечері прикордонники на Закарпатті.

Так, військовослужбовці відділу прикордонної служби "Тячів" близько 9-ї години вечора отримали від своїх румунських колег інформацію про виявлення ознак протиправної діяльності поблизу річки Тиса, якою пролягає українсько-румунський кордон. До місця ймовірного правопорушення негайно висунулась група реагування.
У результаті подальших спільних пошукових заходів прикордонники виявили 12 пакунків сигарет та затримали двох громадян України у мокрому одязі. На затриманих осіб було складено адмінпротоколи за ч.2 ст. 204-1 КУпАП, справу скеровано до суду.
Ще одну спробу тютюнової контрабанди припинили прикордонники відділення "Богдан" у взаємодії з оперативними співробітниками Західного регіонального управління та військовослужбовцями спецпідрозділу "Дозор". У ході реалізації оперативної інформації прикордонники виявили 6 пакунків сигарет та затримали одного громадянина України. З метою встановлення обставин правопорушення та складання процесуальних документів затриманого громадянина доставлено до прикордонного підрозділу. Тютюнові вироби згодом буде передано співробітникам ДФС.
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