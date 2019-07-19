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ДВОМ СПРОБАМ ПЕРЕМІЩЕННЯ ТЮТЮНОВОЇ КОНТРАБАНДИ НА "ЗЕЛЕНОМУ КОРДОНІ" ЗАПОБІГЛИ ПРИКОРДОННИКИ НА ЗАКАРПАТТІ
|Суспільство | 18-07-2019, 18:11
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|Дві спроби незаконного переміщення поза пунктами пропуску тютюнових виробів попередили учора ввечері прикордонники на Закарпатті.
Так, військовослужбовці відділу прикордонної служби "Тячів" близько 9-ї години вечора отримали від своїх румунських колег інформацію про виявлення ознак протиправної діяльності поблизу річки Тиса, якою пролягає українсько-румунський кордон. До місця ймовірного правопорушення негайно висунулась група реагування.
У результаті подальших спільних пошукових заходів прикордонники виявили 12 пакунків сигарет та затримали двох громадян України у мокрому одязі. На затриманих осіб було складено адмінпротоколи за ч.2 ст. 204-1 КУпАП, справу скеровано до суду.
Ще одну спробу тютюнової контрабанди припинили прикордонники відділення "Богдан" у взаємодії з оперативними співробітниками Західного регіонального управління та військовослужбовцями спецпідрозділу "Дозор". У ході реалізації оперативної інформації прикордонники виявили 6 пакунків сигарет та затримали одного громадянина України. З метою встановлення обставин правопорушення та складання процесуальних документів затриманого громадянина доставлено до прикордонного підрозділу. Тютюнові вироби згодом буде передано співробітникам ДФС.
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