Представники з 6 міст України переймають досвід роботи львівських інспекторів з паркування Суспільство | 18-07-2019, 18:22 0 105 У рамках програми третього дня навчально-практичного семінару для керівників та співробітників підрозділів міських рад щодо організації роботи інспекторів з паркування, представники з Ужгорода, Луцька, Северодонецька, Тернополя, Южного, Вінниці разом з львівськими інспекторами з паркування сьогодні інспектували вулиці Львова.



«У Львові відбувся 3-денний семінар щодо практичних та теоретичних навчань інспекторів з паркування. У Львові працюють більше 10 інспекторів з паркування, на сьогодні виписано штрафів на суму близько 7 млн.грн. Наші працівники дбають про паркування, дбають про безперешкодний рух громадського транспорту. Ці три дні семінар відбувся за участю наших колег з Ужгорода, Луцька, Северодонецька, Тернополя, Южного. Учасники отримали посібники з навчання, отримали пакет інформацій, отримали ті ухвали, з яким ми працюємо.



Зауважу, в подальшому розвиватимемо таку систему, щоб інспектори могли самостійно евакуйовувати транспортні засоби, які перешкоджають суттєво руху", — розповів Юрій Діль, начальник управління безпеки міста.



«Протягом трьох днів у Львові тривав навчально-практичний семінар для керівників та співробітників підрозділів міських рад щодо організації роботи інспекторів з паркування. Сьогодні ми мали більш практичні заняття у плані того, як працюють інспектори на вулицях, а перші два дні — це були теоретичні навчання. Обмінювалися досвідом з тими містами, в яких вже фактично працюють інспектори, це зокрема Луцьк, Ужгород. Що стосується Вінниці, Тернополя, Северодонецька, Южного, то там інспекторів ще немає, але враховуючи ті матеріали, і ті практичні заняття, які ми проводили, я думаю, що в цих містах вони теж швидко запрацюють.

Як показує практика, у Львові зазвичай найбільше порушень є в центральній частині міста — це проспект Свободи, вул. кн. Романа, пл. Галицька, вул. Коперника.



Зазначу, зараз ми почали практикувати таку річ, коли кожного вівторка або кожної середи по два інспектори виїжджатимуть у кожний район міста. Всі інші дні ми зосереджуємо роботу у центральній частині міста.



І зауважу, що ми підписали договір про тимчасове зберігання транспортних засобів, евакуйованих інспекторами з паркування, з головним управлінням Нацполіції, і з понеділка розпочинаємо роботу в частині евакуації.

Додам, станом на сьогодні у Львові працює 12 інспекторів, які винесли 21100 постанов на загальну суму 7 млн. 203 тис. 168 грн. У відсотковості сплати — це є 73% оплачених постанов. Якщо ми говоримо про кількість — це близько 14 тис. Що стосується всіх інших постанов, то йде процедура притягнення таких порушників до відповідальності через механізм виконавчої служби, накладається арешт, автомобіль оголошується в розшук, але тим не менш такі порушники так чи інакше оплатять цю постанову", — Богдан Мільяр, начальник відділу інспекторів з паркування.



Нагадаємо, 16 липня у Львові стартував 3-денний навчально-практичний семінар для керівників та співробітників підрозділів міських рад щодо організації роботи інспекторів з паркування. Представники з Ужгорода, Луцька, Северодонецька, Тернополя, Южного, Вінниці переймають досвід Львова у підготовці інспекторів з паркування до виконання службових обов’язків.

Програмою 3-денного навчально-практичного семінару було передбачено:



 Ознайомити керівників та співробітників підрозділів міських рад щодо роботи з типовим інформаційним web-порталом;



 Обговорити окремі проблемні питання, які стосуються деяких аспектів роботи інспекторів з паркування;



 Провести практичні заняття з інспекторами з паркування на прикладі Управління безпеки міста Львівської міської ради.

Додамо, мета навчально-практичного семінару — підвищити професійну компетентність інспекторів з паркування, а саме з питань нормативно-правового забезпечення щодо запобігання порушень правил паркування мешканцями та гостями типового міста України, роботи з технічними засобами та інформаційним порталом.

