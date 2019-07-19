Офіційно стосовно слідчих процесуальних дій, що проводяться в зоні діяльності Закарпатської митниці ДФС Суспільство | 18-07-2019, 18:27 0 89 Стосовно інформації про обшуки, які проводяться в Закарпатській митниці ДФС, повідомляємо наступне.



Стосовно інформації про обшуки, які проводяться в Закарпатській митниці ДФС, повідомляємо наступне.

Закарпатською митницею ДФС у лютому 2019 року призначена перевірка з метою встановлення обставин здійснення митного контролю та оформлення товару одного із українських підприємств, яке здійснювало експорт виробів із металу в 2016-2017 роках. За результатами здійсненої перевірки матеріали направлено в правоохоронні та податкові органи для вжиття відповідних заходів.

У зв’язку з цим, 18 липня 2019 року в будівлях та підрозділах Закарпатської митниці ДФС (за місцем розташування митного посту «Мукачево», адмінбудівлі митниці за адресою м. Ужгород, Собранецька, 20 та за місцем розташування підрозділу протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії за адресою м. Ужгород, вул. Собранецька, 220) правоохоронними органами здійснюються слідчі процесуальні дії з метою отримання доступу до документів, на підставі яких було здійснено вищезазначені експортні операції.

