У Брюховичах урочисто відкрили спортивний майданчик Суспільство | 18-07-2019, 18:28 0 89 Сьогодні, 18 липня, у смт Брюховичі відбулося урочисте відкриття спортивного майданчика зі штучним покриттям загальною вартістю 1,470 млн грн.



Участь у заходах взяли голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин, депутат облради Іван Собко, представники місцевої влади, мешканці селища.



Збудувати спортивне поле вдалося завдяки зусиллям місцевої влади та коштам Державного бюджету в межах Програми «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України», яку, до слова, ініціювала Львівська обласна рада. Вона передбачає співфінансування об’єкту 50 на 50.



Отож, на будівництво спортивного поля скерували 700 тис грн через державну субвенцію, решту 770 тис грн – виділила Брюховицька селищна рада.



«Це уже 139 спортивний майданчик в області, збудований за час каденції нашої обласної ради. На цьому ми не збираємося зупинятися. Хочу відзначити роботу усіх відповідальних, які змогли довести справу до кінця в дуже стислі терміни. Тут також буде добудовано трибуни на 44 посадкових місць, а з іншого боку розмістять тренажерні споруди. Як бачимо, коли люди стають пліч-о-пліч робити добру справу, у них усе вдається», - зазначив у своєму виступі Олександр Ганущин.



У свою чергу Іван Собко зауважив: «Міністерство та місцева рада дуже добре спільно спрацювали, аби у Брюховичах з’явився новий спортмайданчик. Це перший комунальний стадіон. Тут зможуть займатися футболом наші юнацькі команди та спортом чи фізичною культурою місцева дітвора, яку ми прагнемо «відірвати» від своїх комп’ютерів та гаджетів. Це дуже добра справа для громади».