"Держава в смартфоні": Зеленський закликав українців пройти опитування Суспільство | 19-07-2019, 07:02 0 79 Президент України Володимир Зеленський попросив громадян України взяти участь в онлайн-опитуванні щодо труднощів у користуванні державними послугами.



Про це глава держави написав у Facebook.



"Кожен українець, і я особисто стикався з, м'яко кажучи, непорозуміннями, отримуючи ту чи іншу державну послугу. Тому я гаряче вірю в проект "Держава в смартфоні", - написав Зеленський в соцмережі.



"Це прогресивна ініціатива, мета якої - змінити взаємодію держави з людьми. Держава повинна стати сервісом. Зрештою, для цього ми і працюємо", - впевнений президент.



На сайті, посилання на який Зеленський прикріпив до свого посту, користувачів просять відповісти на два питання:



"На які труднощі ви натрапляєте, користуючись державними послугами ?"

"У чому для вас головна цінність державних послуг онлайн ?"

Глава держави зазначив, що цей проект повинен врахувати потреби кожного громадянина та виправити всі недоліки застарілої системи.



"Тому нам потрібні ваші думки. Тому особисто прошу кожного взяти участь в опитуванні за посиланням", - зазначив Зеленський.