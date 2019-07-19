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Волкер: паспортизація Донбасу загрожує Мінському процесу
|Суспільство | 19-07-2019, 07:04
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|Видача російських паспортів українським громадянам порушує Мінські угоди та загрожує мирному процесу, переконаний спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер.
Про це Волкер написав у Twitter.
"Надання російських паспортів українським громадянам порушує дух Мінських домовленостей та загрожує зусиллям щодо досягнення миру для громадян України", - заявив він.
Волкер додав, що Росія повинна виконати свої зобов’язання за Мінськими домовленостями.
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