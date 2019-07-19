Волкер: паспортизація Донбасу загрожує Мінському процесу Суспільство | 19-07-2019, 07:04 0 85 Видача російських паспортів українським громадянам порушує Мінські угоди та загрожує мирному процесу, переконаний спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер.



Про це Волкер написав у Twitter.



"Надання російських паспортів українським громадянам порушує дух Мінських домовленостей та загрожує зусиллям щодо досягнення миру для громадян України", - заявив він.



Волкер додав, що Росія повинна виконати свої зобов’язання за Мінськими домовленостями.