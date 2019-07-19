Червень 2019 року був найспекотнішим за всю історію спостережень Суспільство | 19-07-2019, 07:07 0 98 Минулий місяць був найспекотнішим на всій планеті.



Про це з посиланням на національне управління океанічних і атмосферних досліджень США повідомляє BBC.



За останніми даними, середня температура в світі піднялася до 16,4C, а площа морського льоду в Антарктиці досягла рекордно низького рівня.



Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) заявило, що середня глобальна температура була на 2,2С вище, ніж в середньому в 20-му столітті.



Спека була найбільш відчутною в деяких частинах Європи, Росії, Канади і Південної Америки.



Вчені попереджають, що рекордні температури триватимуть в результаті зміни клімату.