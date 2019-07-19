В МЗС Ірану відповіли Трампу про нібито збитий безпілотник Суспільство | 19-07-2019, 07:09 0 115 У Тегерана немає інформації про втрату БПЛА.



Голова МЗС Ірану Джавад Заріф після заяви США про збитий іранський безпілотник заявив, що у Тегерана немає інформації про втрату БПЛА.



Про це він заявив журналістам в ООН, передает Інтерфакс-Україна.



"У нас немає інформації про втрату безпілотника"- відповів міністр.