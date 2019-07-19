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ООС: за минулу добу загинув один воїн, двоє поранені
|Суспільство | 19-07-2019, 09:36
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|Минулої доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 10 разів порушили режим припинення вогню.
Один військовослужбовець загинув, двоє отримали поранення.
Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 19 липня
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник 9 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" позиції наших захисників були обстріляні 1 раз.
"В результаті підриву один військовослужбовець загинув та під час ворожих обстрілів двоє отримали поранення",- повідомили у штабі.
Від початку поточної доби ворог один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил поряд Широкиним.
Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.
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