ООС: за минулу добу загинув один воїн, двоє поранені Суспільство | 19-07-2019, 09:36 0 95 Минулої доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 10 разів порушили режим припинення вогню.



Один військовослужбовець загинув, двоє отримали поранення.



Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 19 липня



В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник 9 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил.



В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" позиції наших захисників були обстріляні 1 раз.



"В результаті підриву один військовослужбовець загинув та під час ворожих обстрілів двоє отримали поранення",- повідомили у штабі.



Від початку поточної доби ворог один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил поряд Широкиним.



Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.