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Екс-меру Ірпеня, який балотується в Раду, анонсували підозру
|Суспільство | 19-07-2019, 09:37
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|Генеральна прокуратура підготувала підозру екс-меру Ірпеня, кандидату у народні депутати, Володимиру Карплюку, її планують вручити 19 липня.
Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган у Facebook.
"Сьогодні на 12:00 до Генеральної прокуратури для вручення підозри та інших процесуальних дій запрошений колишній голова міста Ірпінь Володимир Карплюк", - написала вона і виклала фото повістки.
Карплюку підготували підозру у кримінальному провадженні за ч.4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у великих розмірах).
"Випереджаючи заяви про "політичні переслідування", зазначу лише, що в кримінальному провадженні, де фігурує відомий мер Київщині, лише суцільна економіка", - відзначила Сарган.
Сам Карплюк напередодні називав інформацію про підготовку йому підозри фейком.
"Кандидату в народні депутати України по 95 округу Володимиру Карплюку не вручали, не оголошували повідомлення про підозру у вчиненні жодних злочин. Інформація про це є провокацією з боку політичних опонентів, поширена виключно у ЗМІ та не підтверджена на сайті Генпрокуратури України", - написав він у Facebook.
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