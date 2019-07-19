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Наступниця Юнкера виступила за збереження санкцій проти РФ
|Суспільство | 19-07-2019, 09:38
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|Обрана голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що з Кремлем треба говорити з позиції сили і зберігати поточні санкції проти РФ.
Про це вона заявила в інтерв’ю газеті La Repubblica, повідомляє "Європейська правда".
Фон дер Ляєн наголосили, що РФ демонструє ворожу поведінку вже протягом довгого часу, нагадавши про анексію Криму і спроби максимально розділити Європу.
"Кремль не прощає жодної слабкості. З позиції сили ми повинні підтримувати нинішні санкції і в той же час продовжувати діалог" - наголосила вона.
"Ми також вдосконалюємося в демонтажі дезінформаційних сюжетів і кампаній в соціальних мережах з фейковими новинами. Це наш привілей як демократій - відповідати прозорістю, вільною пресою і відкритими дебатами" – заявила фон дер Ляєн.
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