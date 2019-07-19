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Суд відмовив ДБР у відстороненні директора експертного центру МОЗ
|Суспільство | 19-07-2019, 09:39
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|Суддя Печерського суду Галина Матійчук відмовила Державному бюро розслідувань у відстороненні Тетяни Думенко з посади директорки Державного експертного центру МОЗ.
Про це повідомила в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун в Facebook.
"Ця справа була сфабрикованою від самого початку. Єдиною метою кримінального провадження було відсторонити директорку ДЕЦ. Це мало стати помстою за зруйновані багатомільйонні схеми фармацевтичної мафії", - відзначила Супрун.
Вона додала, що МОЗ буде вимагати притягнути до відповідальності ініціаторів та виконавців "цієї атаки".
"Тетяна залишиться на посаді, а ДЕЦ продовжить впроваджувати прозорі процедури та чесні правила реєстрації ліків, проведення клінічних досліджень, а українські пацієнти своєчасно отримуватимуть доступ до ліків та інноваційного лікування. Ми будемо захищати чесних людей за будь-яких обставин", - підсумувала Супрун.
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