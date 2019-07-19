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Курс гривні перетнув психологічну позначку

Суспільство | 19-07-2019, 09:40Коментарів: 0 0 Переглядів: 98 98    
Національний банк послабив офіційний курс гривні на 17 копійок

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 17 копійок, встановивши його на 19 липня на рівні 26,03 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,19 гривні (на 18 липня - 29,00 гривні).
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