Курс гривні перетнув психологічну позначку...

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|Політика Діловий світ Суспільство Погляд Кримінал Здоров'я Культура Спорт Туризм Пряма мова Фоторепортаж Всі новини
|головна | топ | влада | актуально | львiв | прес-cлужба | анонси | відеоновини | відеотрансляції | фотоновини | газета | про нас
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