Курс гривні перетнув психологічну позначку Суспільство | 19-07-2019, 09:40 0 98 Національний банк послабив офіційний курс гривні на 17 копійок



Національний банк послабив офіційний курс гривні на 17 копійок, встановивши його на 19 липня на рівні 26,03 гривні за долар.



Про це йдеться у даних регулятора.



Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,19 гривні (на 18 липня - 29,00 гривні).