Фахівці нагадують про профілактику вірусного гепатиту В Суспільство | 19-07-2019, 13:51 0 35 За даними Львівського міського відділу ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України», 2018 року у Львові 40 осіб захворіли на вірусний гепатит В (19 осіб — працюючі, 1 особа-студент, 20 осіб — непрацюючі). Ця недуга належить до інфекцій, найбільш значимих у соціальному й економічному сенсі. Адже, за даними ВООЗ, більше 1 мільярда людей інфіковано вірусом гепатиту В, при цьому хворіють щороку понад 50 млн людей, а більше 2 млн — помирають.



На сьогоднішній день майже третя частина населення землі інфікована вірусом гепатиту В, а за темпами та масштабами поширення ця інфекція перевищує захворюваність СНІДом та туберкульозом. У Львові ж торік на вірусний гепатит В захворіло 40 осіб.



Передача інфекції відбувається переважно через кров: при переливанні крові, медичних процедурах з використанням нестерильного інструментарію, при проведенні лікувальних маніпуляцій у стоматології, а також при травматичних процесах: нанесення татуювання та пірсингу, проколюванні вух. Існує ймовірність зараження в манікюрних салонах при проведенні обрізного манікюру або педикюру. Також передається статевим шляхом під час незахищеного сексу, а також — від інфікованої матері до дитини. Для зараження достатньо найдрібнішої крапельки крові.



Вірусний гепатит В не передається повітряно-краплинним шляхом. Підступність хвороби полягає ще й у тому, що проміжок часу між моментом зараження і появою перших симптомів при гепатиті В становить від 2-х до 6-ти місяців. Дуже важливим моментом у поширенні захворювання є той факт, що від 5 до 10% людей, які перенесли гепатит В, стають хронічними носіями (і розповсюджувачами) вірусу. Аналіз крові на поверхневий антиген (НВs-антиген) стає позитивним приблизно через 4 тижні після зараження. Але у деяких випадках може проявитися і на 9-й тиждень.



Найбільш поширеними симптомами гепатиту В є: втома і втомлюваність; підвищена температура; втрата апетиту; жовтяниця (жовтий колір шкіри або білків очей); нудота; дискомфорт у правому підребер’ї; зміна кольору сечі (темнішає) і калу (світлішає); біль у суглобах. У деяких хворих спостерігається свербіж шкіри або висипка, подібна до кропивниці.



Щоб уникнути інфікування, потрібно:



ніколи не користуватися чужими бритвами, станками, зубними щітками та іншими предметами, на які може потрапити кров інфікованої особи;

медичні працівники повинні дотримуватись техніки безпеки при роботі з гострими предметами, при проведенні медичних маніпуляцій використовувати рукавички;

При відвідуванні стоматолога зверніть увагу, чи змінив він комплект інструментів після попереднього пацієнта, чи вимив руки, обробив їх антисептиком і одягнув нову пару рукавичок;

при відвідуванні гінеколога, для вашої ж безпеки, придбайте одноразовий оглядовий набір та стерильні рукавички;

робити татуювання, пірсинг, манікюр та педикюр лише в спеціалізованих салонах стерильним інструментом.

використовувати презервативи під час сексу.

Надійним засобом захисту населення від вірусного гепатиту В є вироблення несприйнятливості шляхом вакцинації. Вакцина проти гепатиту В безпечна та ефективна. На даний момент усіх дітей в Україні, починаючи з моменту народження, безкоштовно вакцинують проти гепатиту В.



«Проблема вірусних гепатитів є дійсно важливою та складною для вирішення. І лише спільними зусиллями медичних працівників та пересічних громадян, скерованими насамперед на профілактику і раннє виявлення інфекції, ми зможемо зупинити цю страшну недугу», — акцентують у Львівському міському відділі ДУ «Львівського обласного лабораторного центру МОЗ України».