Майже на третину зросли надходження рентної плати на Львівщині у першому півріччі 2019 року порівнюючи з минулорічними Суспільство | 19-07-2019, 13:53 0 36 За цей період до державного бюджету перераховано 953,6 млн. грн. рентної плати, до місцевих бюджетів ‒ 88,5 млн. гривень.



В управлінні податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДФС у Львівській області повідомили, що протягом січня-червня 2019 року суб’єкти господарювання Львівщини сплатили до бюджетів 1042,1 млн. грн. рентної плати, що на 237 млн. грн., або на 29,4 відс. більше, ніж за той самий період у 2018 році.

Так, за цей період до державного бюджету перераховано 953,6 млн. грн. рентної плати, до місцевих бюджетів ‒ 88,5 млн. гривень.

Завдяки надходженням рентних платежів на Львівщині здійснюється відновлення природних ресурсів. А це, в свою чергу, сприяє стійкому розвитку регіону та покращенню якості життя в ньому.

Найбільшу частку у загальних надходженнях рентної плати на Львівщині складають надходження рентної плати за користування надрами ‒ 1004,3 млн. грн., або майже 96,4 відс. Також за перше півріччя 2019 року надійшло до бюджетів рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів ‒ 26,1 млн. грн., або 2,5 відс. від загальних надходжень, рентної плати за спеціальне використання води ‒ 11,2 млн. грн., або майже 1,1 відс. від загальних надходжень рентної плати.

Головне управління ДФС у Львівській області нагадує, що з метою забезпечення повного обліку платників рентної плати за користування надрами та рентної плати за спеціальне використання води фахівці фіскальної служби проводять звірки переліків суб’єктів господарювання, яким видано спецдозволи на користування надрами та дозволи на спеціальне водокористування з переліком платників, які надають до органів ДФС податкові розрахунки. Якщо протягом шести місяців суб'єкти господарювання не сплачують, або сплачують рентну плату у неповному обсязі, вони можуть бути позбавлені дозволів на спеціальне водокористування та користування надрами для видобування корисних копалин.

