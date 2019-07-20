Маркіян Мальський зустрівся із спостерігачами від Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ Суспільство | 19-07-2019, 18:11 0 103

Сьогодні, 19 липня, голова Львівської обласної державної адміністрації Маркіян Мальський зустрівся із довготривалими спостерігачами на позачергових парламентських виборах у Львівській області від Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ.



Очільник області подякував представникам, які долучались до написання висновку Міжнародної комісії зі спостереження за виборами Президента України 2019 року за об’єктивне та неупереджене висвітлення перебігу виборів у своєму звіті.

“Минулі вибори, а також, сподіваємось, ті, що невдовзі відбудуться, довели те, що ми, як суспільство, культурно зростаємо. Це були одні з найбільш прозорих, чесних виборів. Україна є політично активною країною і явка виборців у 62% - це високий рівень серед країн Європи. На Львівщині зафіксували найменше порушень під час виборів, це знаковий показник і сподіваємось, що так і буде надалі”,- зазначив Маркіян Мальський.

У межах зустрічі очільник області поінформував присутніх про стан підготовки до позачергових виборів, а також зазначив, що влада зацікавлена у максимальному рівні прозорості проведення виборчого процесу.

“Ми, як локальна влада, є відкритими для будь-якої співпраці, для міжнародних спостерігачів і я заохочую вас звертатись в адміністрацію, якщо ви бачите процеси, на які необхідно реагувати. Підготовка до виборів йде позитивно, робимо усе, щоб особи з інвалідністю могли проголосувати та люди, які самостійно не можуть прийти на дільниці. Також буде надана можливість проголосувати людям, які перебувають у слідчому ізоляторі та переселенцям”, - підкреслив очільник Львівщини.

Спостерігачі від Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ зосередили увагу на необхідності покращення якості матеріального забезпечення виборчих дільниць, а також на перспективі формування складу виборчих дільниць на постійній основі та проходження сертифікованого навчання членами комісій.

Окрім того, під час зустрічі обговорили питання кібербезпеки виборчого процесу, інновацій у голосуванні, зокрема, можливості електронного волевиявлення виборцями.



