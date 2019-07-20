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На Самбірщині організували ІІІ спортивні ігри серед сільських спортсменів «Схід і захід разом!»
|Суспільство | 19-07-2019, 18:11
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|17-18 липня у с. Сприня Самбірського району на території спортивно-туристичного оздоровчого комплексу «Прикарпаття» відбулись ІІІ спортивні ігри серед сільських спортсменів «Схід і захід разом!»
В іграх взяли участь 64 спортсмени (юнаки та дівчата) 2004 р.н. і молодші, із сільської місцевості Львівської, Івано-Франківської, Донецької та Луганської областей.
У межах освітньої та культурної програми для учасників змагань організували екскурсію на стадіон «Арена – Львів» та поїздку по Львову на «Чудо-поїзді».
Змагання відбувались у 3 видах спорту, зокрема, волейбол парковий (4 учасники на майданчику, дівчата), футзал на штучному полі (склад команди 7 осіб, юнаки), теніс настільний (склад команди 2 особи - 1 юнак і 1 дівчина).
У комплексному заліку І місце посіла команда Івано-Франківської області, ІІ – Донецької, ІІІ – Львівської, ІV – Луганської.
В окремих видах львівські спортсмени посіли: І місце у змаганнях з волейболу паркового серед дівчат, ІІ місце у змаганнях з настільного тенісу серед дівчат, ІІІ місце – футзал (юнаки), ІV місце – змагання з настільного тенісу серед юнаків та ІV місце – з настільного тенісу в команді.
Зазначимо, змагання організували управління фізичної культури Львівської облдержадміністрації та Львівське обласне товариство ФСТ «Колос» за підтримки Самбірської РДА.
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