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На Львівщині завершується будівництво сучасного лісорозсадницького комплексу

Суспільство | 19-07-2019, 18:12Коментарів: 0 0 Переглядів: 86 86    
Проект зі створення сучасного розсадницького комплексу із вирощування лісових порід із закритою кореневою системою у державному підприємстві «Львівський лісовий селекційно-насіннєвий центр» пебуває на етапі завершення.

Так, станом на середину липня 2019 року, закінчуються  роботи з влаштування третьої теплиці, інстальовано п’ять поливальних рамп на полях дорощування, а також на завершенні роботи з реконструкції цеху для пакування садивного матеріалу.Зазначимо, що восени минулого року інсталювали першу в Україні роботизовану лінію висіву лісового насіння шведської компанії ВСС.21 березня цього року, у Міжнародний день лісів, у тестовому режимі було здійснено перший посів, а 26 червня – другий.
Як результат -  зараз у теплицях та на полях дорощування зростає близько 1 мільйона сіянців основних лісоутворюючих порід: сосни звичайної, ялини європейської, ялиці білої, модрини європейської, дугласії Мензіса, дуба звичайного та бука лісового.Найближчим часом передбачається влаштування під’їзних шляхів на полях дорощування, благоустрій території та  інші завершальні роботи.Реалізація проекту створення сучасного лісорозсадницького комплексу з вирощування сіянців із закритою кореневою системою забезпечить потреби у садивному матеріалі для ефективного відновлення лісів Львівщини.
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