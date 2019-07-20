За наслідками шести місяців 2019 року великі платники Заходу сплатили понад 2,8 мільярдів гривень ЄСВ та 677 мільйонів гривень ПДФО Суспільство | 19-07-2019, 18:16 0 114 У Львівському управлінні Офісу ВПП ДФС підвели підсумки повноти надходжень єдиного соціального внеску та податку з доходів фізичних осіб за шість місяців 2019 року.



З початку року від великих платників, які перебувають на обліку у Львівському управлінні Офісу ДФС, надійшло понад 2,8 мільярдів гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що на 254 мільйони більше ніж очікувалось. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 801 мільйон гривень.

Традиційно найбільшим джерелом наповнення місцевого бюджету серед податкових платежів є податок на доходи фізичних осіб. За шість місяців 2019 року представники львівської бізнес-еліти перерахували 677 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб. З цієї суми 508 мільйонів гривень (75% від загальних надходжень) спрямовано до місцевого бюджету Львова, а 169 мільйонів гривень (25%) – надійшло до державного бюджету. Так, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, платниками Львівського управління Офісу ВПП ДФС сплачено на 216 мільйонів гривень ПДФО більше.



