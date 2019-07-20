Про особливості погашення податкових векселів виробниками лікарських засобів Суспільство | 19-07-2019, 18:18 0 102 Олена Сарахман, начальник відділу податкового супроводження підприємств переробної та харчової галузей Львівського управління Офісу ВПП ДФС: «Про особливості погашення податкових векселів виробниками лікарських засобів»



Підприємства-виробники лікарських засобів отримують етиловий спирт з акцизного складу за ставкою акцизного податку «0» гривень за 1 літр 100% спирту, як це передбачено абзацом «б» пп.229.1.1. п.229.1. ст. 229 ПКУ. Для отримання спирту етилового оформляються податкові векселі на суму акцизного податку, нарахованого на обсяг спирту.

Якщо спирт використовується підприємствами з метою виробництва лікарських засобів, то окрім Довідки про цільове використання спирту етилового, затвердженої Наказом ДПА України №224 від 19.04.2011, складається Звіт про обсяги виробництва лікарських засобів із використанням спирту етилового.

Хочу звернути увагу, що з 13.11.2018 наказом Міністерства охорони здоров'я України від 30.08.2018 №1573, запроваджена змінена форма Звіту про обсяги виробництва лікарських засобів із використанням спирту етилового (далі - Звіт).

Форма Звіту затверджена відповідно до ст.2 Закону України "Про лікарські засоби" та п.11 "Порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), що видаються до отримання з акцизного складу спирту етилового неденатурованого, спирту етилового денатурованого (технічного) та біоетанолу, які використовуються суб'єктами господарювання для виробництва окремих видів продукції", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12. 2010 №1257 (далі-Порядок). Суб'єкти господарювання, які отримують спирт етиловий з акцизного складу для виробництва лікарських засобів, складають Звіт у трьох примірниках.

Довідка про цільове використання та Звіт про обсяги виробництва лікарських засобів разом з податковим векселем подаються підприємством до органів фіскальної служби за місцем податкового обліку.

На підставі цих документів органи фіскальної служби погашають податковий вексель — на лицьовому боці векселя проставляють відбиток штампа з написом «ПОГАШЕНО», що засвідчується підписом керівника (заступника керівника) та печаткою векселедержателя (органу ДФС) (п. 12 Порядку).

Податковий вексель вважається погашеним векселедавцем у разі документального підтвердження факту цільового використання спирту етилового для виробництва лікарських засобів.

Відповідно до норм Податкового кодексу, для підприємств-виробників лікарських засобів, оплата за векселем не здійснюється, за умови документального підтвердження факту використання спирту за цільовим призначенням та, якщо вексель подано для погашення до строку погашення, зазначеного на векселі.

У разі коли податковий вексель не погашено в установлений строк, векселедержатель здійснює протест такого податкового векселя у неплатежі згідно із законодавством та протягом одного робочого дня з дати вчинення протесту звертається до банку, який здійснив аваль цього податкового векселя, з опротестованим податковим векселем. Банк-аваліст зобов'язаний не пізніше операційного дня, що настає за датою звернення векселедержателя з опротестованим податковим векселем, переказати векселедержателю суму, зазначену в податковому векселі (п. 14 Порядку). Тобто, якщо податковий вексель не погасити у встановлений строк, акцизний податок (суму за векселем) доведеться сплатити. Те саме стосується випадку, коли спирт використано не за цільовим призначенням.

