Лави військових правоохоронців та підрозділів Сухопутних військ ЗС України поповнилися інструкторами, які пройшли підготовку за стандартами НАТО Суспільство | 19-07-2019, 18:22 0 114 Сьогодні, 19 липня, у львівському Навчальному центрі Військової служби правопорядку відбулися урочистості з нагоди випуску групи слухачів профорієнтаційних курсів.

Від початку місяця більше двох десятків курсантів Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка та 34 медичних спеціалістів служби й Сухопутних військ опановували знання, набували навички та обмінювалися досвідом з питань ведення оборонних дій в міських умовах та надання першої невідкладної медичної допомоги в зоні ведення бойових дій.

Під опікою досвідчених інструкторів зі Сполученого Королівства військовослужбовці успішно пройшли навчання, склали заліки та виконали екзаменаційні завдання.

Під час урочистостей викладачам та кращим слухачам були вручені подяки, грамоти, а також подарунки.



