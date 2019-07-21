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ЦВК почала оприлюднювати явку на 12 годину
|Суспільство | 21-07-2019, 15:12
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|За даними зі 194 виборчих округів явка станом на 12 годину неділі склала 19,22%.
За даними зі 194 виборчих округів явка станом на 12 годину неділі склала 19,22%.
Відповідні дані оприлюднено на сайті ЦВК.
Із оприлюднених на цей момент даних найвища явка зафіксована у Луганській області (25,37%), найнижча – у Чернівецькій (12,21%).
Всього на виборах в Україні утворено 199 округів.
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