ЦВК почала оприлюднювати явку на 12 годину Суспільство | 21-07-2019, 15:12 0 102 За даними зі 194 виборчих округів явка станом на 12 годину неділі склала 19,22%.



За даними зі 194 виборчих округів явка станом на 12 годину неділі склала 19,22%.



Відповідні дані оприлюднено на сайті ЦВК.



Із оприлюднених на цей момент даних найвища явка зафіксована у Луганській області (25,37%), найнижча – у Чернівецькій (12,21%).



Всього на виборах в Україні утворено 199 округів.